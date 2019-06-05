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Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde

58 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu olması beklenen bölgede Kars ve Ardahan'da öğle saatlerinden itibaren sağanak etki gösterecek.
Sıcaklığın mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar güney ve batıdan hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Erzurum ve Ağrı çevrelerinde zaman zaman kuvvetli esecek.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 9, Ağrı'da 11, Erzurum'da 12, Erzincan'da 18 ve Iğdır'da 19 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 36, Erzincan'da 34, Ağrı'da 29, Erzurum ve Kars'ta 28, Ardahan'da ise 27 derece olması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:47 Kaynak: AA
Erzurum, Doğu Anadolu Bölgesi, Kars, Ardahan, Güncel
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