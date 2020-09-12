Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın batı ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 7, Kars'ta 8, Erzurum'da 10, Ağrı'da 11, Erzincan'da 14, Tunceli ve Iğdır'da 17 derece ölçüldü.

Gün içinden beklenen en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 36, Iğdır'da 35, Erzincan'da 34, Ağrı'da 30, Erzurum'da 29, Kars ve Ardahan'da 28 derece olacağı tahmin ediliyor.