Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimler de ise yer yer çok bulutlu olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üstünde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük sıcaklık Ardahan'da 10, Kars'ta 12, Erzincan, Erzurum ve Ağrı'da 19, Iğdır'da 21 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 37, Erzincan'da 36, Ağrı'da 35, Erzurum'da 33, Kars'ta 32 ve Ardahan'da ise 30 derece olacağı tahmin ediliyor.