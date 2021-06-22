Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük sıcaklık Ağrı'da 10, Ardahan'da 11, Erzurum ve Kars'ta 12, Tunceli'de 16, Erzincan'da 17 ve Iğdır'da 22 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 37, Tunceli'de 34, Ağrı, Kars ve Erzincan'da 33, Ardahan'da 31 ve Erzurum'da 30 derece olacağı tahmin ediliyor.