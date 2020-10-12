Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olarak geçecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece ölçülen en düşük hava sıcaklıkları; Kars'ta eksi 1, Ardahan'da sıfır, Ağrı'da 1, Erzurum'da 4, Erzincan'da 8, Iğdır'da 6, Tunceli'de 10 derece.

Gün içerisinde beklenilen en yüksek sıcaklıklar ise; Erzincan'da 27, Iğdır'da 26, Tunceli'de 29, Erzurum, Ardahan ve Kars'ta 21, Ağrı'da 23 derece olması öngörülüyor. - ERZİNCAN