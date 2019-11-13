Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da sıcaklıklar 6 ilde sıfırın altına düştü
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Doğu Anadolu'da sıcaklıklar 6 ilde sıfırın altına düştü

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde sıcaklıklar sıfırın altında ölçüldü.

Doğu Anadolu'da sıcaklıklar 6 ilde sıfırın altına düştü, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde sıcaklıklar sıfırın altında ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava az bulutlu ve açık olacak.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus hadisesi beklenen bölgede, sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Bölgede rüzgar, güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklıkları Tunceli'de sıfır, sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 1, Iğdır'da 2, Erzurum'da 3, Kars ve Ağrı'da 6, Ardahan'da 9 derece olarak ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının Tunceli'de 20, Erzincan'da 17, Iğdır'da 16, Ağrı ve Erzurum'da 14, Kars ve Ardahan'da 12 derece olması öngörülüyor.

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 4 santimetre ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi, Erzurum, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:48 Kaynak: AA
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