Doğu Anadolu'da sıcaklıklar artıyor - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava az bulutlu açık geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın, güney ve güneybatıdan hafif, zaman orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Erzurum ve Ardahan'da 2, Ağrı'da 4, Erzincan'da 6, Iğdır'da 13, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 2 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 27, Erzincan'da 23, Ağrı'da 21, Erzurum'da 20, Kars'ta 19, Ardahan'da 15 derece olması bekleniyor.