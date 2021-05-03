Doğu Anadolu'da sıcaklıklar artacak - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesinde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgarın, kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Ardahan, Kars ve Ağrı'da 3, Erzurum'da 5, Erzincan'da 9, Iğdır'da 11 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 27, Iğdır'da 26, Ağrı'da 23, Erzurum'da 22, Kars ve Ardahan'da 21 derece olması bekleniyor.