Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde
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Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde

2 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.

Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 8, Erzurum, Ardahan ve Ağrı'da 10, Erzincan'da 15, Tunceli ve Iğdır'da 17 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 37, Erzincan'da 31, Ağrı ve Tunceli'de 30, Kars'ta 29, Erzurum ve Ardahan'da 27 derece olacak.
Doğu Anadolu Bölgesi, Erzincan, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:52 Kaynak: AA
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