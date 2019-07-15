Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde
2 saat önce
Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.
Doğu Anadolu Bölgesi Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:52 Kaynak: AA
'nde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı Kars
'ta 8, Erzurum
, Ardahan
ve Ağrı
'da 10, Erzincan
'da 15, Tunceli
ve Iğdır
'da 17 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 37, Erzincan'da 31, Ağrı ve Tunceli'de 30, Kars'ta 29, Erzurum ve Ardahan'da 27 derece olacak.
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