Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde
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Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde

3 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredecek.

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Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, kuzey kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ili ve kuzey kesimleri ile Ardahan il genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvete esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 11, Ağrı ve Erzurum'da 12, Ardahan'da 9, Erzincan ve Tunceli'de 18 ve Iğdır'da 20 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 36, Erzincan'da 32, Tuncel ve Ağrı'da 30, Kars'ta 27, Erzurum'da 28 ve Ardahan'da 24 derece olacak. - ERZİNCAN
Doğu Anadolu Bölgesi, Erzincan, Ardahan, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:14 Kaynak: İHA
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