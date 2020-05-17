Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava bulutlu ve açık geçecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli'de 32, Erzincan ve Iğdır'da 27, Ağrı'da 23, Kars ve Erzurum'da 20, Ardahan'da 16 derece olacak.



Gece en düşük hava sıcaklığı ise Erzurum'da 7, Ağrı'da 8, Ardahan ve Kars'ta 9, Tunceli'de 12, Erzincan'da 15, Iğdır'da 17 derece ölçüldü.