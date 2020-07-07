Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinde olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 8, Ardahan'da 9, Ağrı ve Erzurum'da 15, Iğdır'da 17, Tunceli'de 20, Erzincan'da 21 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 36, Iğdır'da 35, Erzincan'da 34, Ağrı'da 29, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 28, derece olması öngörülüyor.