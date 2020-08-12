Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 10, Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da 11, Erzincan'da 16, Iğdır'da 22 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıklar ise Iğdır ve Erzincan'da 32, Ağrı'da 28, Erzurum'da 27, Kars'ta 26, Ardahan'da 23 derece olacak.