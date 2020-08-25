Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar çeşitli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 3, Kars'ta 4, Ağrı'da 5, Erzurum ve Iğdır'da 12, Erzincan'da 13 ve Tunceli'de 16 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli'de 33, Erzincan'da 32, Iğdır'da 28, Ağrı ve Erzurum'da 26, Ardahan ve Kars'ta 24 derece olacak.