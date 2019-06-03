Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
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Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklık, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklık, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinden sonra sağanak ile gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.
Sıcaklığın mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 8, Ardahan'da 9, Ağrı'da 10, Erzurum'da 12, Iğdır ve Erzincan'da 17, Tunceli'de 18 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır, Tunceli ve Erzincan'da 35, Ağrı ve Erzurum'da 28, Kars ve Ardahan'da 26 derece olacak.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:28 Kaynak: AA
Doğu Anadolu Bölgesi, Ardahan, Kars, Güncel
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