Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
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Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güney batı yönlerinden hafif ve orta kuvvette, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde ise zaman zaman kuvvetlice esmesi bekleniyor.
Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 12, Kars'ta 14, Ağrı ve Tunceli'de 18, Erzurum ile Erzincan'da 19, Iğdır'da 22 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise Iğdır'da 38, Tunceli'de 37, Ağrı'da 36, Erzincan'da 35, Erzurum'da 32, Kars'ta 31 ve Ardahan'da 30 derece olacak.
Erzurum, Iğdır, Ağrı, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:10 Kaynak: AA
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