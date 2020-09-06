Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde seyredecek - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesinde sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredeceği belirtildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olacak.

Rüzgarın batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenen bölgede, sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 10, Kars'ta 11, Ağrı'da 12, Erzurum'da 13, Tunceli'de 16, Iğdır'da 17 ve Erzincan'da ise 19 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır ve Tunceli'de 36, Erzincan'da 33, Ağrı'da 32, Kars'ta 30, Erzurum'da 29 ve Ardahan'da 27 derece olması öngörülüyor.

Güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında yaşlı, çocuk ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.