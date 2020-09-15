Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzey batı yönlerinden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan ve Kars'ta 6, Ağrı'da 10, Erzurum'da 11, Iğdır'da 16, Erzincan'da 15 derece olarak kaydedildi.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Erzincan'da 34, Iğdır'da 33, Ağrı'da 31, Erzurum'da 29, Kars'ta 28 ve Ardahan'da 26 derece olması bekleniyor.