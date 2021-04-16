Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da havanın parçalı ve çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin ise hafif yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güney ve güney batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 1, Kars ve Ardahan'da sıfır Erzincan'da 3, Iğdır'da 9 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 22, Erzincan'da 19, Ağrı'da 17, Erzurum ile Kars'ta 16 ve Ardahan'da 14 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 115, Sarıkamış'ta 51 ve Konaklı'da 34 santimetre ölçüldü.

Bölge genelinde kar erimesi riski ve çığ tehlikesi sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.