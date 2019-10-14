Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da sıcaklıklar sıfırın altına düştü
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Doğu Anadolu'da sıcaklıklar sıfırın altına düştü

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 4 derece olmak üzere Kars'ta ölçüldü.

Doğu Anadolu'da sıcaklıklar sıfırın altına düştü, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 4 derece olmak üzere Kars'ta ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyrettiği bölgede rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 14, Erzincan'da 5, Iğdır'da 4, Erzurum'da 1, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 4 ve Ağrı'da 2 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli'de 29, Erzincan'da 27, Iğdır'da 24, Ağrı'da 23, Erzurum'da 22, Kars ve Ardahan'da 21 derece olacak.

Doğu Anadolu Bölgesi, Erzincan, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:02 Kaynak: AA
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