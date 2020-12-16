Doğu Anadolu'da sisten görüş mesafesi 10 metreye düştü - Son Dakika

Doğu Anadolu'da sisten görüş mesafesi 10 metreye düştü

16.12.2020 10:55

Doğu Anadolu Bölgesinde sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Doğu Anadolu Bölgesinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Görüş mesafesi bazı güzergahlarda 10 metreye kadar düştü.

Kar yağışının etkisini azaltarak yerini soğuk havaya bıraktığı Doğu Anadolu Bölgesinde, sabah saatlerinde sis ve pus görüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı, doğusu çok bulutlu; Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin akşam saatlerine kadar aralıklı yağışlı geçeceği; yağışların Iğdır'da yağmur, yüksekleri karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin karla karışık yağmur ve kar şeklinde geçeceği belirtildi.

Bölgede gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi görüldü.

Sis nedeniyle Erzincan - Erzurum ve Erzincan- Sivas kara yolunda zaman zaman görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Güzergahta seyir halindeki sürücüler yavaş ilerleyebildi.

Sisli havayı fırsat bilen keklik sürüsü ise Erzincan - Bayburt kara yolunda asfalt yola kadar yaklaşarak yem aradıkları objektiflere yansıdı.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Dumlu'da eksi 4,1 en yüksek sıcaklıkta Erzincan'ın Kemah ilçesinde 13,2 olarak kaydedildi.

(İHA)

Doğu Anadolu'da sisten görüş mesafesi 10 metreye düştü
Doğu Anadolu'da sisten görüş mesafesi 10 metreye düştü
Doğu Anadolu'da sisten görüş mesafesi 10 metreye düştü
Doğu Anadolu'da sisten görüş mesafesi 10 metreye düştü

Doğu Anadolu, Meteoroloji, Erzincan, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da sisten görüş mesafesi 10 metreye düştü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hakan Çalhanoğlu, Milan'la yeni sözleşme için anlaşma sağladı Beşiktaş taraftarı Abdullah Didinmez, 35 yıldır gazete haberlerini biriktiriyor İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen operasyon! 13 milyon liralık uyuşturucuyu tropikal meyvelerin içerisinde saklamışlar Son Dakika! Yılbaşına günler kala Bursa'da sahte alkolden zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti İki daireyi halıyla birleştirip halay çeken vatandaşlar birbirlerine koronavirüs bulaştırmışlar Yanlış taktığı vites yüzünden ölümden dönen balıkçı: Başımıza çok kötü şeyler geldi, 2020'den kurtulmak istiyorum Uzaktan eğitim için bilgisayar alan ailenin hevesi kursağında kaldı! Kutudan 3 kitap çıktı Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor
AİHM Büyük Dairesi, Selahattin Demirtaş hakkındaki kararını 22 Aralık'ta açıklayacak AİHM Büyük Dairesi, Selahattin Demirtaş hakkındaki kararını 22 Aralık'ta açıklayacak         
11:39
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi         
10:56
Son dakika: Merkez Bankası 2021 yılı döviz kuru politikasını açıkladı: Dalgalı kur rejimi devam edecek Son dakika: Merkez Bankası 2021 yılı döviz kuru politikasını açıkladı: Dalgalı kur rejimi devam edecek         
10:47
Samsun'da koronavirüsle mücadele için gizli ekip kuruldu: Yoğunluk yaşanan yerleri fotoğraflıyorlar Samsun'da koronavirüsle mücadele için gizli ekip kuruldu: Yoğunluk yaşanan yerleri fotoğraflıyorlar         
10:18
Koronavirüs ilacını bulan Alman şirket Formycon, Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter'in yöntemini kullandı Koronavirüs ilacını bulan Alman şirket Formycon, Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter'in yöntemini kullandı         
10:13
Gökyüzünde görülen gizemli cisim şaşırttı! Nereye düştüğü bilinmiyor Gökyüzünde görülen gizemli cisim şaşırttı! Nereye düştüğü bilinmiyor         
10:09
'Erkek meselesi' yüzünden saç saça baş başa girdiler! O anlar kamerada 'Erkek meselesi' yüzünden saç saça baş başa girdiler! O anlar kamerada         
09:56
Rusya, Türkiye'den domates ithalatını arttırma kararı aldı Rusya, Türkiye'den domates ithalatını arttırma kararı aldı         
09:34
Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik         
09:07
Salgında zeytin yaprağına rağbet arttı: Virüse karşı etkili oluyor Salgında zeytin yaprağına rağbet arttı: Virüse karşı etkili oluyor         
08:10
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
"Mezarlıkta kalıyorum, devlete kurban olayım" dedi, polisler ceza kesmedi         
02:04
Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı         
20:03
Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi         
19:47
Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı         
16:29
60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış         
15:57
12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş 12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş         
15:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 11:51:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Anadolu'da sisten görüş mesafesi 10 metreye düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei