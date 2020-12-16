Doğu Anadolu'da sisten görüş mesafesi 10 metreye düştü - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Görüş mesafesi bazı güzergahlarda 10 metreye kadar düştü.

Kar yağışının etkisini azaltarak yerini soğuk havaya bıraktığı Doğu Anadolu Bölgesinde, sabah saatlerinde sis ve pus görüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı, doğusu çok bulutlu; Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin akşam saatlerine kadar aralıklı yağışlı geçeceği; yağışların Iğdır'da yağmur, yüksekleri karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin karla karışık yağmur ve kar şeklinde geçeceği belirtildi.

Bölgede gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi görüldü.

Sis nedeniyle Erzincan - Erzurum ve Erzincan- Sivas kara yolunda zaman zaman görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Güzergahta seyir halindeki sürücüler yavaş ilerleyebildi.

Sisli havayı fırsat bilen keklik sürüsü ise Erzincan - Bayburt kara yolunda asfalt yola kadar yaklaşarak yem aradıkları objektiflere yansıdı.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Dumlu'da eksi 4,1 en yüksek sıcaklıkta Erzincan'ın Kemah ilçesinde 13,2 olarak kaydedildi.

(İHA)