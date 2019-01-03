Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Soğuk Hava

Doğu Anadolu'da Soğuk Hava

25 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 16 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

Doğu Anadolu'da Soğuk Hava, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 16 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu olması, Erzincan ve çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif kuvvette esecek.


Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 16, Ağrı'da 12, Kars'ta 10, Erzurum'da 6 ve Iğdır'da 5 derece kaydedildi.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 5, Erzincan'da 4, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 1, Ağrı'da 2, Kars'ta 3 ve Ardahan'da 5 derece olması öngörülüyor.

Kar kalınlığı Erzurum'da 27, Ardahan'da 25, Ağrı'da 20 ve Kars'ta 12 santimetreye ulaştı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 91, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 76, Erzincan Ergan Kayak Merkezi'nde 54, Konaklı Kayak Merkezi'nde 48, Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi'nde 24 santimetre ölçüldü.


Yetkililer, bölge genelinde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda sürücüler ve ilgili kurumları uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:34 Kaynak: AA

Kar, Kayak Merkezi, Ardahan, Güncel
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