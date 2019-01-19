Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Soğuk Hava

Doğu Anadolu'da Soğuk Hava

56 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 27 derece ile Ağrı'da kaydedildi.

Doğu Anadolu'da Soğuk Hava, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 27 derece ile Ağrı'da kaydedildi.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın parçalı bulutlu olması beklenen bölgede, gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus görülecek.


Sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgar, kuzey yönlerden hafif kuvvette esecek.


Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 27, Ardahan'da 25, Erzurum ve Kars'ta 20, Erzincan'da 11, Tunceli'de 7 ve Iğdır'da 5 derece olarak ölçüldü.


Günün en yüksek sıcaklıkları Iğdır'da 5, Tunceli'de 3, Erzincan'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 11, Ardahan'da 7, Kars ve Erzurum'da 5 derece olması bekleniyor.

Kent merkezlerindeki kar kalınlıkları Ağrı ve Erzurum'da 26, Ardahan'da 18, Kars'ta 14, Erzincan'da 2, kayak merkezlerinde ise Erzurum Palandöken'de 99, Konaklı'da 76, Erzincan Ergan'da 88, Kars Sarıkamış'ta 87, Ardahan'daki Yalnızcam'da 28 santimetre olarak ölçüldü.


Bölge genelinde buzlanmanın yanı sıra don olayı ile sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların, sürücülerin ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:52 Kaynak: AA

Ardahan, Doğu Anadolu Bölgesi, Ağrı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Fazıl Say'a Dikkat Çeken Hediye! Brezilya'dan Getirttiği Özel Yumurta ile Dünyanın En Büyük Tavuğunu Yetiştirdi! Şimdi Paraya Para Demiyor

Uyuşturucu Tacirlerinin Akılalmaz Oyunları Denis Shapovalov'u 3-1 Yenen Novak Djokovic, Adını 4. Tura Yazdırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 11:48:32. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Soğuk Hava
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]