Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Soğuk Hava

Doğu Anadolu'da Soğuk Hava

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceyle Ardahan'da kaydedildi.

Doğu Anadolu'da Soğuk Hava, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceyle Ardahan'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak, sabah ve gece kuvvetli buzlanma, don, yer yer sis ile pus görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 25, Kars'ta 23, Erzurum'da 19, Ağrı'da 18, Tunceli ile Erzincan'da 12, Iğdır'da 8 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığının ise Iğdır'da 4, Tunceli'de 1, sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 2, Kars'ta 7, Erzurum'da 10, Ağrı'da 11, Ardahan'da 13 derece ölçülmesi bekleniyor.

Kayak merkezlerinde kar kalınlığı Erzurum Palandöken'de 93, Konaklı'da 76, Erzincan Ergan'da 88, Kars Sarıkamış'ta 80, Ardahan Yalnızçam'da 28 santimetre kaydedildi.

Bölge genelinde buzlanma, don ve sis nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile sürücülerin dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:05 Kaynak: AA

Kars, Doğu Anadolu Bölgesi, Ardahan, Güncel
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