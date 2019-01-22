Doğu Anadolu'da Soğuk Hava

Doğu Anadolu Bölgesi
'nde soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma, don olayı ile sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar güney yönlerinden hafif esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı
'da 22, Kars
ve Ardahan
'da 21, Erzurum
'da 17, Iğdır
ile Erzincan
'da 8 ve Tunceli
'de 6 derece ölçüldü.
Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Iğdır'da 5, Tunceli'de 3, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 12, Ardahan'da 10, Erzurum'da 7, Kars'ta 6 ve Erzincan'da 1 derece olacak.
Bölgedeki kayak merkezlerinde kar kalınlığı Erzurum Palandöken
'de 92, Konaklı
'da 73, Erzincan Ergan'da 88, Kars Sarıkamış
'ta 79, Ardahan Yalnızçamda'da 28 santimetre olarak ölçüldü.
Yetkililer, bölge genelinde buzlanma, don ve sis nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile sürücülerin dikkatli ve tedbirli davranması uyarısında bulundu.
Belediye ekipleri erimeyen karı şehir dışına taşıyor
Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 22 derecelerin üzerinde seyrettiği Ağrı'da cadde ve sokaklarda buzlanma meydana geldi.
Ağrı Belediyesi karla mücadele ekipleri, iş makineleri ile kırdıkları buzları soğuk sebebiyle erimemesi yüzünden şehrin dışına çıkarmak için çalışma başlattı.
Kışın sert ve çetin geçtiği kentte özellikle sabaha doğru etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle Murat Nehri
ve kentin içinden geçen dereler buz tuttu.
Çatılarda 2 metrelik buz sarkıtları oluştu
Sisin de yoğun olarak görüldüğü Ağrı'da çatılarda 2 metrelik buz sarkıtları oluştu, elektrik panoları ve telleri de buzla kaplandı.
Trafikte seyir halinde olan araçlar sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken vatandaşlar da soğuk havadan olumsuz etkilendi. İş yerlerine gitmeye çalışan vatandaşlar soğuktan korunmak için yüzlerini atkı ve berelerle kapattı. Sabah
saatlerinde ağaçlar ve parklarda oluşan kırağı ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ağaç dalları ve yapraklarında görülen kırağı seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı.
Üniversite öğrencisi Hüseyin Ünlü
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıla göre Ağrı'nın bu yıl çok soğuk olduğunu söyledi.
Kendisinin Elazığlı olduğunu ve Ağrı'da havaların bu kadar soğuk olmasını beklemediğini dile getiren Ünlü, zaman zaman soğuk sebebiyle sakallarının bile donduğunu söyledi.
Donan caddeler buz pistine dönüştü
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 8 dereceye düştüğü Iğdır'ın yüksek kesimlerinde bulunan köylerde de vatandaşlar soğuk hava sebebiyle güçlük yaşadı.
Şehir merkezinde de soğuklar nedeniyle bazı caddelerde buzlanma oluştu. Özellikle köylerde buz pistine dönen alanlar çocuklar için eğlence mekanı haline dönüştü.
Kendi yaptıkları kızakları alan çocuklar buz tutan alanlarda kayarak eğlendi.
Okulların sömestir tatilinde olmasından dolayı köylerinde eğlenen çocuklar, kendi yaptıkları kızakları alarak buz tutan alanlarda kayarak eğlendi.
Çocuklardan Caner Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Okullar tatil oldu herkes kayak merkezlerine kaymaya gitti. Biz de burada kendi çabamızla kayıyoruz. Bazen evde ailelerimize yardım ediyoruz, ders çalışıyoruz, boş olunca da kayıyoruz." dedi.
Soğuk sebebiyle güvercinlere yem verdiler
Ardahan'da ise soğuk hava insanlar kadar doğal yaşamı da olumsuz etkiledi.
Soğuklar nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken kedi, köpek ve kuşlara Ardahanlı esnaf yem vererek sahip çıktı. Cumhuriyet Caddesi
'ndeki esnaflardan Bülent Aktaş
da güvercinlere yem verdi.
Aktaş, her sabah güvercinleri yemlediğini belirterek, "Havalar çok soğuk. Biz zorlanırken, açık alanda kalan hayvanlar daha çok zorlanıyor. Bize düşen bunlara yem vermek. İnsanız sonuçta. Sadece kendimizi düşünemeyiz. Onları da düşünmek zorundayız." dedi.
Aktaş, güvercinlere arpa ve buğdayın yanı sıra ekmek kırıntıları da verdiğini sözlerine ekledi.