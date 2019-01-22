Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Soğuk Hava

Doğu Anadolu'da Soğuk Hava

17 dakika önce

Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 22 derecelerin üzerinde seyrettiği Ağrı'da cadde ve sokaklarda buzlanma meydana geldi.

Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 22 derecelerin üzerinde seyrettiği Ağrı'da cadde ve sokaklarda buzlanma meydana geldi.

Ağrı Belediyesi karla mücadele ekipleri, iş makineleri ile kırdıkları buzları şehrin dışına çıkarmak için çalışma başlattı.

Kışın sert ve çetin geçtiği kentte özellikle sabaha doğru etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle Murat Nehri ve kentin içinden geçen dereler buz tuttu.

Sisinde yoğun olarak görüldüğü kentte çatılarda 2 metrelik sarkıtlar oluştu, elektrik panoları ve telleri de buzla kaplandı.

Trafikte seyir halinde olan araçlar sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlarda soğuk havadan olumsuz etkilendi. İş yerlerine gitmeye çalışan vatandaşlar soğuktan korunmak için yüzlerini atkı ve berelerle kapattı.

Sabah saatlerinde ağaçlar ve parklarda oluşan kırağı ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ağaç dalları ve yapraklarında görülen kırağı seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı.

Doğayla bütünleşen ağaçlar kar ile birleşince görsel şölen oluştu.

"Ağrılı insanlar burada nasıl yaşıyorlarsa hayret ediyorum"

Üniversite öğrencisi Hüseyin Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıla göre Ağrı'nın bu yıl çok soğuk olduğunu söyledi.

Kendisinin de Elazığlı olduğunu ve Ağrı'da havaların bu kadar soğuk olmasını beklemediğini dile getiren Ünlü, şöyle konuştu:

"Ağrılı insanlar burada nasıl yaşıyorlarsa hayret ediyorum. Zaten ağaçlarda görüldüğü gibi uçları da donmuş halde çok güzel görüntüleri var. Şöyle etrafa baktığınız zaman zaten nasıl bir soğukluk olduğunu fark ediyor insan. Nasıl giyindiğim konusunda da Elazığ tipi değil, bir Ağrılı olduğum kesin. Zaten geçen gün arkadaşlarımla gezerken sakallarımda buz tutmuştu."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:37 Kaynak: AA

Murat Nehri, Ağrı, Güncel
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