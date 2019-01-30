Doğu Anadolu'da Soğuk Hava

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da sıfırın altında 17 derece ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da sıfırın altında 17 derece ölçüldü. Bölgede buzlanma ve çığ uyarısı yapıldı.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Erzincan ve çevresinde karla karışık yağmur ile kar yağışının etkili olacağı bölgede, buzlanma ve don ile yer yer pus bekleniyor.



Rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilen bölgede, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.



Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 1, Iğdır'da 3, Erzurum'da 11, Ağrı'da 15, Kars ve Ardahan'da 17 derece ölçüldü.



Kar kalınlıkları Kars'ta 5, Ardahan'da 14, Erzurum'da 15, Ağrı'da 19, kayak merkezlerinden Sarıkamış'ta 79, Ergan'da 86, Palandöken'de 98 santimetre ölçüldü.



Yetkililer, bölgede sabah ve gece buzlanma ile don olayı beklenmesi, gün içinde de çığ riski bulunması nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirtti. - ERZURUM

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