Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Soğuk Hava

Doğu Anadolu'da Soğuk Hava

55 dakika önce

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 18 derece ile Ardahan'da ölçüldü.

Doğu Anadolu'da Soğuk Hava, System.String[]
Sibirya soğuklarının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 18 derece ile Ardahan'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Erzurum ve Erzincan çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin edilen bölgede, buzlanma ve don ile yer yer pus bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerin üzerinde seyretmesi beklenen bölgede rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklıkları Erzincan'da 1, sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 3, Erzurum'da 7, Ağrı'da 11, Kars'ta 15 ve Ardahan'da 18 derece kaydedildi.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 18, Ardahan'da 14, Erzurum'da 15 ve Kars'ta 5, kayak merkezlerinden Palandöken'de 97, Ergan'da 86, Konaklı'da 84, Sarıkamış'ta 79, Yalnızçam'da 22 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede sabah ve gece buzlanma ile don; gün içinde de çığ riski bulunması nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olması konusunda uyardı.

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Ardahan'ın Göle ilçesinde çok sayıda aracın yakıt deposu donarken çeşmeler de buz tuttu. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:16 Kaynak: İHA

Doğu Anadolu Bölgesi, Sibirya, Ardahan, Güncel
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