Doğu Anadolu'da Soğuk Hava

Doğu Anadolu Bölgesi
'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 20 derece ile Ağrı
'da ölçüldü.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede rüzgar, güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında Ağrı'da 20, Kars
ve Ardahan
'da 19, Erzurum
'da 17, Tunceli
'de 6, Erzincan
'da 3, Iğdır
'da 2 derece kaydedildi.
Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır ve Erzincan'da 9, Tunceli'de 8, Kars'ta 2, Erzurum'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 1, Ağrı'da 5 derece olması öngörülüyor.
Kar kalınlıkları Ağrı'da 32, Ardahan'da 16, Erzurum'da 22 ve Kars'ta 7, kayak merkezlerinden Palandöken
'de 97, Ergan'da 84, Konaklı
'da 84, Sarıkamış
'ta 76, Yalnızçam'da 22 santimetre ölçüldü.
Yetkililer, bölgede mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar sebebiyle eğimli yerlerde çığ tehlikesi ve buzlanma, sis ve don olaylarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.