Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Soğuk Hava

Doğu Anadolu'da Soğuk Hava

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 9 derece ile Ağrı'da ölçüldü.

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Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 9 derece ile Ağrı'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede hava sabah saatlerinde az bulutlu açık, zamanla parçalı bulutlu geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 9, Erzurum'da 7, Kars ve Ardahan'da 6, Erzincan'da 1 derece ölçüldü.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 9, Erzincan'da 7, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 3, Ardahan ve Erzurum'da 2, Kars'ta 1 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 32, Erzurum'da 24, Kars'ta 18 santimetre ölçüldü.

Kayak merkezlerinde ise kar kalınlığının Ergan'da 95, Sarıkamış'ta 93, Palandöken ve Konaklı'da 90, Yalnızçam'da 32 santimetre olduğu belirlendi.

Yetkililer, bölgede sabah ve gece buzlanma ile don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde de gün içinde çığ riski bulunması nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 09:53 Kaynak: AA

Sabah, Doğu Anadolu Bölgesi, Ağrı, Güncel
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