Doğu Anadolu'da Soğuk Hava

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gecenin en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 19 derece ile Ağrı'da ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gecenin en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 19 derece ile Ağrı'da ölçüldü.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.



Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar batı ve güneybatı yönünden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.



Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 2, Iğdır'da 5, Ardahan'da 12, Erzurum'da 13, Kars'ta 16, Ağrı'da 19 derece ölçüldü.



Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Iğdır'da 11, Erzincan'da 8, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 3, Kars ve Ağrı'da 4, Ardahan'da 5 derece olması öngörülüyor.



Kar kalınlıkları Ağrı'da 28, Erzurum'da 19, Ardahan'da 12, Kars'ta 5, kayak merkezlerinden Sarıkamış'ta 86, Ergan'da 195, Palandöken'de 88, Konaklı'da 89, Ardahan Yalnızçam'da 25 santimetre ölçüldü.



Yetkililer, bölgede sabah ve gece buzlanma ile don, yer yer sis ve yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde de gün içinde çığ riski bulunması nedeniyle, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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