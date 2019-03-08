Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Soğuk Hava

Doğu Anadolu'da Soğuk Hava

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 11 dereceyle Kars'ta ölçüldü.

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Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 11 dereceyle Kars'ta ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın parçalı bulutlu geçmesi beklenen bölgede sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi olacak.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 6, diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 2, Erzincan'da 3, Ardahan'da 6, Erzurum'da 10, Kars'ta 11 derece olarak kaydedildi.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır ve Erzincan'da 11, Ağrı ve Kars'ta 3, Erzurum ve Ardahan'da 2 derece olması öngörülüyor.

Kar yağışının ardından kar kalınlıkları Erzurum'da 43, Ağrı'da 42, Ardahan'da 13, Kars'ta 7, kayak merkezlerinden ise Ergan'da 190, Palandöken'de 84, Sarıkamış'ta 90 santimetre olarak kayıtlara geçti.

Yetkililer, bölgede sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklar ve bölge genelinde eğimli yerlerde çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:19 Kaynak: AA

Ardahan, Kars, Güncel
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