Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Soğuk Hava

Doğu Anadolu'da Soğuk Hava

48 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 10 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.

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Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 10 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 4, Erzurum'da 6, Kars ve Ardahan'da 7, Ağrı'da 10 derece kaydedildi.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Erzincan ve Iğdır'da 16, Kars'ta 8, Erzurum'da 7, Ağrı ve Ardahan'da 5 derece olması öngörülüyor.

Yetkililer, bölgede sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara ve bölge genelinde eğimli yerlerde çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:38 Kaynak: AA

Erzurum, Ardahan, Doğu Anadolu Bölgesi, Ağrı, Güncel
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