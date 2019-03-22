Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Soğuk Hava

Doğu Anadolu'da Soğuk Hava

58 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 11 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.

Doğu Anadolu'da Soğuk Hava, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 11 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.


Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta ve kuvvetli esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 5, Erzincan'da sıfır, diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 5, Erzurum ile Kars'ta 6 ve Ağrı'da 11 derece kaydedildi.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 15, Erzincan'da 13, Kars'ta 5, Erzurum'da 4, Ardahan'da 3 ve Ağrı'da 2 derece olması öngörülüyor.

Yetkililer, bölgede sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara ve bölge genelinde eğimli yerlerde çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:30 Kaynak: AA

Doğu Anadolu Bölgesi, Ağrı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçeli Soldado'yu Yakan O Madde CHP'li Belediye Başkan Adayı, Sokak Sokak Gezip Başörtüsü Dağıttı Altın Yükselişini Sürdürüyor! İşte Güncel Fiyatlar Emekli Maaşlarına 269 Lira Ek Ödeme Gündemde
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 10:28:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Soğuk Hava
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]