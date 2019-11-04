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Doğu Anadolu'da soğuk hava

7 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 10 dereceyle Ardahan ve Kars'ta kaydedildi.

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Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 10 dereceyle Ardahan ve Kars'ta kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava az bulutlu ve açık olacak. Gece ve sabah ise buzlanma, don, yer yer sis ve pus bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Ardahan ve Kars'ta 10, Erzurum'da 7, Ağrı'da 6, Iğdır'da 3, Erzincan'da 2 derece kaydedildi. Tunceli'de ise gece sıcaklık 3 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 17, Iğdır'da 16, Erzincan'da 14, Ağrı ve Ardahan'da 12, Erzurum ve Kars'ta 11 derece olması bekleniyor.

Öte yandan, Ağrı'da hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesi nedeniyle ev ve otomobillerin camları buz tuttu.

Doğu Anadolu Bölgesi, Ardahan, Ağrı, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:24 Kaynak: AA
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