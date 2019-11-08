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Doğu Anadolu'da soğuk hava

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

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Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.


Gece en düşük hava sıcaklıkları Erzincan'da 1, diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 1, Erzurum'da 2, Ağrı'da 5, Kars'ta 6 ve Ardahan'da 7 derece kaydedildi.


Gün içinde Iğdır'da 20, Erzincan'da 18, Kars ve Ağrı'da 16, Erzurum ve Ardahan'da 15 derece olmak üzere günün en yüksek sıcaklıkları yaşanacak.

Erzurum'da bir süre önce etkili olan kar yağışı dolayısıyla kayak merkezlerinden Palandöken'deki kar kalınlığı 11, Konaklı'da da 3 santimetre ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi, Erzurum, Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:06 Kaynak: AA
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