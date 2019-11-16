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Doğu Anadolu'da soğuk hava

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceyle Kars ve Ardahan'da ölçüldü.

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Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceyle Kars ve Ardahan'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava az bulutlu ve açık olacak. Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus hadisesi beklenen bölgede, sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Bölgede rüzgar, kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklıkları Erzincan'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 3, Iğdır'da 4, Ağrı'da 8, Kars ve Ardahan'da 10 derece ölçüldü.


Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının Erzincan'da 17, Erzurum ve Iğdır'da 14, Ağrı'da 13, Ardahan'da 12 ve Kars'ta 10 derece olması öngörülüyor.

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Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:42 Kaynak: AA
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