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Doğu Anadolu'da soğuk hava

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

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Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülen bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus hadisesi bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Tunceli'de 1, Erzincan'da 4, Iğdır'da 5, Erzurum'da 6, Ağrı ve Ardahan'da 11, Kars'ta 13 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli'de 18, Erzincan'da 16, Iğdır'da 14, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da 11 derece olacak.

Doğu Anadolu Bölgesi, Erzincan, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:50 Kaynak: AA
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