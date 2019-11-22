Doğu Anadolu'da soğuk hava

Buzlanma ve don olaylarının görüldüğü Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı geceleri sıfırın altına düşerken Göle'de en düşük hava sıcaklığı eksi 14 derece oldu.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesinin görüldüğü bölgede sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı; Erzincan ve Ardahan'da eksi 4, Erzurum ve Iğdır'da eksi 5, Ağrı'da eksi 10, Kars'ta eksi 13 derece ölçüldü.



Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 11, Iğdır'da 9, Erzurum ve Kars'ta 7, Ağrı'da 8, Ardahan'da 5 derece olacak.



Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan Göle'de sıfırın altında 13,9 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık ise Erzincan Kemah'ta 13,6 derece oldu. - ERZİNCAN