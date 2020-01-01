Doğu Anadolu'da soğuk hava! - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da soğuk hava! - Son Dakika

Doğu Anadolu'da soğuk hava!

6 saat önce

Buzlanma ve don olayının görüldüğü Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı geceleri sıfırın altına düşerken Ağrı'nın Eleşkirt İlçesi Yayladüzü köyünde hava sıcaklığı eksi 21 derece oldu.

Doğu Anadolu'da soğuk hava!, System.String[]

Buzlanma ve don olayının görüldüğü Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı geceleri sıfırın altına düşerken Ağrı'nın Eleşkirt İlçesi Yayladüzü köyünde hava sıcaklığı eksi 21 derece oldu.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülen bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar batı ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan ve Iğdır'da eksi, Erzurum eksi 9, Kars eksi 11, Ardahan'da eksi 6, Ağrı'da eksi 10 derece ölçüldü.


Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 6, Iğdır'da 8, Ağrı'da eksi 5, Ardahan'da 1, Kars'ta eksi 1, Erzurum'da sıfır derece olacak.


Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ağrı Eleşkirt İlçesi Yayladüzü köyünde sıfırın altında 21 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık ise Iğdır Merkez'de 11 derece oldu.


Meteorolojik uyarı


Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. - ERZİNCAN

Yayladüzü, Eleşkirt, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Zeytinburnu'nda İETT otobüsleri çarpıştı: 7 kişi yaralandı
İzmir 20 milyon TL'nin sahibi olan talihliyi arıyor Siirt'te yıkılan bina yan yattı, yan binadaki vatandaşlar tahliye edildi Ali Babacan 5 yıl sonra ilk kez yaptığı paylaşımda, 2020'den beklentilerini dile getirdi

Son Dakika Haberleri
17:21 Jasat, fabrikaları iletişimsiz bırakan 'kablo faresi'ni yakaladı - Son Dakika
17:21 Sivas kangal termik santrali'ne 'filtre' mührü-arşiv - Son Dakika
17:20 Mehmet Akif Üstündağ: "Olimpiyat vizesini alıp ülkemize döneceğiz" - Son Dakika
17:20 Erciyes'e yeni yılın ilk gününde ziyaretçi akını - Son Dakika
17:20 Özalp'ta öğrenciler Kaymakam Çelik'le röportaj yaptı - Son Dakika
17:10 Zeytinburnu'nda İETT otobüsleri çarpıştı: 7 kişi yaralandı - Son Dakika
16:24 İzmir 20 milyon TL'nin sahibi olan talihliyi arıyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 17:26:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Anadolu'da soğuk hava! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]