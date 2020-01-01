Doğu Anadolu'da soğuk hava! - Son Dakika

Buzlanma ve don olayının görüldüğü Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı geceleri sıfırın altına düşerken Ağrı'nın Eleşkirt İlçesi Yayladüzü köyünde hava sıcaklığı eksi 21 derece oldu.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülen bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar batı ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.



Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan ve Iğdır'da eksi, Erzurum eksi 9, Kars eksi 11, Ardahan'da eksi 6, Ağrı'da eksi 10 derece ölçüldü.



Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 6, Iğdır'da 8, Ağrı'da eksi 5, Ardahan'da 1, Kars'ta eksi 1, Erzurum'da sıfır derece olacak.



Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ağrı Eleşkirt İlçesi Yayladüzü köyünde sıfırın altında 21 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık ise Iğdır Merkez'de 11 derece oldu.



Meteorolojik uyarı



Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. - ERZİNCAN