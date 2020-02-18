Doğu Anadolu'da soğuk hava - Son Dakika
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Doğu Anadolu'da soğuk hava

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 12 derece ile Ağrı'da ölçüldü.

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Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 12 derece ile Ağrı'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği bölgede, Erzurum'da hafif kar yağışı bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 12, Ardahan'da 8, Erzurum'da 7, Erzincan ve Kars'ta 6, Tunceli'de sıfır derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 7, Iğdır ile Erzincan'da 6, Kars ve Erzurum'da 3, Ağrı'da 2, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 1 olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 33, Erzurum, Ardahan ve Erzincan'da 12, Kars'ta 7, kayak merkezlerinden Erzincan Ergan'da 65, Kars Sarıkamış'ta 70, Erzurum Palandöken'de 77 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don beklenen bölgede, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi uyarısında bulundu.

Kars'ta kar yağışı ve tipi etkili oldu

Kars'ta sabah saatlerinde etkili olan kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte kar ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Tipi nedeniyle kapanan Kağızman-Ağrı kara yolunun Cumaçayı köyü mevkisinde yol açma çalışmaları sürüyor.

Sarıkamış ve Selim ilçelerine bağlı köylerde yollarda biriken kar kütlelerinin temizlenmesine başlandı.

Selim ilçesine bağlı Karahamza köyünde de bazı vatandaşlar traktörlerine bağladıkları kar küreme bıçağıyla kapanan yolları açmaya çalıştı.

Ardahan, Kars, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:32 Kaynak: AA
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