Soğuk hava ve yoğun sis etkili oldu - Son Dakika

Ağrı- Erzurum kara yolunda etkili olan sis

Eleşkirt kent merkezinde sis görüntüleri

Seyir halindeki araçlar

Yolda yürüyen vatandaşlar

İlçe halkından Cemil Kotan ile röportaj Ağrı'da yoğun sis

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde de soğuk hava ve yoğun sis etkili oldu.

Dondurucu soğukların yaşandığı ilçede, Ağrı-Erzurum kara yolunda oluşan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Vatandaşlardan Cemil Kotan, kar yağışından sonra soğuk hava ve sisin yaşamı daha da zorlaştırdığını söyledi.