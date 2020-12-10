Soğuk hava ve yoğun sis etkili oldu - Son Dakika

Ağrı- Erzurum kara yolunda etkili olan sis
Eleşkirt kent merkezinde sis görüntüleri
Seyir halindeki araçlar
Yolda yürüyen vatandaşlar
İlçe halkından Cemil Kotan ile röportaj Ağrı'da yoğun sis
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde de soğuk hava ve yoğun sis etkili oldu.
Dondurucu soğukların yaşandığı ilçede, Ağrı-Erzurum kara yolunda oluşan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Vatandaşlardan Cemil Kotan, kar yağışından sonra soğuk hava ve sisin yaşamı daha da zorlaştırdığını söyledi.
- Kaynak: AA
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