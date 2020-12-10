Doğu Anadolu'da soğuk hava - Son Dakika

Sarıkamış ilçesinden görüntüler
Ağaçlar ve bitkiler üzerinde kar görüntüleri
Buz sarkıtları
Seyir halindeki araçlar
Çeşmeden su dolduran vatandaş
Kar küremesi yapan vatandaş
Karla kaplı Sarıçam ormanları
Arabasını temizleyen vatandaş
Güneşte ısınan kediler KARS - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceyle Kars'ta ölçüldü. Sarıkamış ilçesinde bina çatıları buz tutarken bazı vatandaşlarda araçların üstüne ve evlerinin önüne yağan karı temizledi.
- Kaynak: AA
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