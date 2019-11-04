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Doğu Anadolu'da soğuk hava - AĞRI

7 saat önce

Ağrı'da soğuk hava Ev ve araç camlarının donması Genel görüntüler - Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 10 derece olmak üzere Ardahan ve Kars'ta ölçüldü Soğuk hava nedeniyle Ağrı'da ev ve otomobillerin camları buz tuttu ERZURUM - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük...

Ağrı'da soğuk hava

Ev ve araç camlarının donması

Genel görüntüler

- Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 10 derece olmak üzere Ardahan ve Kars'ta ölçüldü

Soğuk hava nedeniyle Ağrı'da ev ve otomobillerin camları buz tuttu

ERZURUM - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 10 dereceyle Ardahan ve Kars'ta kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava az bulutlu ve açık olacak. Gece ve sabah ise buzlanma, don, yer yer sis ve pus bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Ardahan ve Kars'ta 10, Erzurum'da 7, Ağrı'da 6, Iğdır'da 3, Erzincan'da 2 derece kaydedildi. Tunceli'de ise gece sıcaklık 3 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 17, Iğdır'da 16, Erzincan'da 14, Ağrı ve Ardahan'da 12, Erzurum ve Kars'ta 11 derece olması bekleniyor.

Öte yandan, Ağrı'da hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesi nedeniyle ev ve otomobillerin camları buz tuttu.

Doğu Anadolu'da soğuk hava - AĞRI

Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:07 Kaynak: AA
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