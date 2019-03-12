Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Soğuk Hava: Ağrı Eksi 12

Doğu Anadolu'da Soğuk Hava: Ağrı Eksi 12

28 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 12 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.

Doğu Anadolu'da Soğuk Hava: Ağrı Eksi 12, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 12 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede havanın az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 3, Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 3, Kars'ta 4, Ardahan'da 6, Ağrı'da 12 derece kaydedildi.

Yetkililer, bölgede sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara ve bölge genelinde eğimli yerlerde çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:14 Kaynak: İHA

Doğu Anadolu Bölgesi, Ağrı, Güncel
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