Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor - Son Dakika
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Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor

13.03.2022 10:46
Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor

Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta, yoğun kar ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta, yoğun kar ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü Erzurum'da, kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Yol ve kaldırımlarda buzlanmaların meydana geldiği kentte, ağaç ve çatılarda buz sarkıtları oluştu, bazı cami şadırvanları da dondu.

Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları ekipleri, sorumluluk bölgelerinde karla mücadele ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Kars

Kar yağışının 6 gündür aralıklarla devam ettiği Kars'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 14 dereceye kadar düştü.

Güne karla uyanan vatandaşlar, araçları üzerinde biriken karları temizledi.

Beyaza bürüne kentte yaban hayvanları da yiyecek bulmakta zorlandı.

Kars Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Ardahan

Ardahan'da gece etkili olan soğuk hava, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı.

Yoğun kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Ekipler karla mücadele çalışması yürüttü.

Ağrı

Ağrı'da da aralıklarla devam eden ker nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor
Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor
Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor
Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor

YORUMLAR
500
92 yerleşim yolu kardan kapandı 92 yerleşim yolu kardan kapandı

Erzurum, Ardahan, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor - Son Dakika


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