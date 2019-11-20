Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini artırdı
Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini artırdı - Son Dakika

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini artırdı

6 saat önce

Sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarının görüldüğü Doğu Anadolu Bölgesinde soğuk hava etkisini artırdı.

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini artırdı, System.String[]

Sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarının görüldüğü Doğu Anadolu Bölgesinde soğuk hava etkisini artırdı.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesinin görüldüğü bölgede sıcaklık mevsim normalleri civarında seyredecek. Bölgede rüzgarın kuzey yönlerinden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı; Erzincan'da eksi 4, Iğdır'da eksi 5, Erzurum'da eksi 6, Ağrı'da eksi 11, Kars'ta eksi 12, Ardahan'da eksi 11 derece ölçüldü.


Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 16, Iğdır'da 14, Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta 11 derece olacak.


Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan Göle'de sıfırın altında 14 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık ise Erzincan Kemah'ta 15,4 derece oldu. - ERZİNCAN

Erzincan, Ardahan, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



6 parçaya ayrılmış köpek ölüsüyle ilgili "satanist ayini" iddiası
Erzincan'da 3,1 büyüklüğünde meydana geldi İranlı adam saatlerce kaldırımda cansız manken gibi bekledi 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Ukrayna'da görüntülendiği ve 24 saat içinde yakalanacağı iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 16:09:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini artırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]