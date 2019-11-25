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Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini artırdı

6 saat önce

Sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarının görüldüğü Doğu Anadolu Bölgesinde soğuk hava etkisini artırdı.

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini artırdı, System.String[]

Sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarının görüldüğü Doğu Anadolu Bölgesinde soğuk hava etkisini artırdı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesinin görüldüğü bölgede sıcaklık mevsim normalleri civarında seyredecek. Bölgede rüzgarın güney yönlerinden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı; Erzincan'da eksi 3, Erzurum ve Iğdır'da eksi 4, Ardahan ve Ağrı'da eksi 6, Kars'ta eksi 8 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 11, Erzurum ve Ağrı'da 7 Iğdır'da 8, Ardahan'da 2, Kars'ta 3 derece olacak.

Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Erzurum Pasinler'de sıfırın altında 9 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık ise Erzincan Kemaliye'de 13 derece oldu.

(İHA)

Erzincan, Erzurum, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:00 Kaynak: İHA
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