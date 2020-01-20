Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Ardahan, Kars, Iğdır, Tunceli ve Erzurum'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Erzurum'da soğuk hava nedeniyle süs havuzları buz tuttu, bazı bina ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu.
Kent sakinleri araçlarını, üzerine battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştı.
Ardahan
Hava sıcaklığının sıfırın altında 22 derece kaydedildiği Ardahan'ın Göle ilçesinde, soğuk hava ve yoğun sis etkili oluyor.
Çevre yolu mevkisindeki pazarda hayvanlarını satışa sunan besiciler dondurucu soğuklar nedeniyle zor anlar yaşadı.
Ardahan-Göle kara yolunda ise etkisini gösteren sis ulaşımda aksamalara yol açtı.
Kars
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 14 derece ölçüldüğü Kars'ta, bazı sürücüler araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti.
Kent sakinleri araçlarını battaniye ve halılarla örterek soğuktan korumaya çalıştı.
Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyünde de yarıyıl tatili olmasını fırsat bilen çocuklar kar üstünde futbol oynamanın keyfini yaşadı.
Bazı köylüler kar üzerinde kaz yemlerken, bazıları da büyükbaş hayvanlarını su ihtiyacını gidermeye çalıştı.
Iğdır
Iğdır'da da etkili olan soğuk hayatı olumsuz etkiledi.
Özellikle yüksek kesimli bölgelerde bulunan ve kar altında kalan köylerde hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü.
Aras Dağları'nın eteklerinde bulunan ve beyaz örtüyle kaplanan yerleşim yerlerinde köylüler zor şartlarda hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılıyor.
Tunceli'de 184 köy yolu ulaşıma kapandı
Tunceli'de kar yağışı ve soğuk hava ulaşımda aksamalara yol açıyor.
Kent genelinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 184 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 8 ekip, köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.