Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor - Son Dakika
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Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

11 dakika önce

Buz tutan derelerden görüntü Vatandaşların fotoğraf çektirmesi Vatandaşlardan Mücahit Saraç'ın konuşamsı Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor IĞDIR - Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Buz tutan derelerden görüntü

Vatandaşların fotoğraf çektirmesi

Vatandaşlardan Mücahit Saraç'ın konuşamsı

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

IĞDIR - Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Iğdır'da dondurucu soğuklar nedeniyle akarsuların yüzeyi buzla kaplandı.

Tuzluca ilçesindeki buz tutan Ünlendi Deresi, güzel görüntüler oluşturdu.

Yaklaşık 2 bin rakımda bulunan donmuş dereleri gören vatandaşlar, dere kenarına inip fotoğraf çektirdi.

Vatandaşlardan Mücahit Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, donan derenin, Pamukkale'yi andırdığını söyledi.

Kış aylarında bu bölgeye geldiklerini ve manzaranın tadını çıkardıklarını anlatan Saraç, "Arkadaşlarımızla buranın doğasına hayran kaldık, hatıra fotoğrafı çektirdik. Su şelaleleri donmuş, fotoğraf çektirmek isteyen, doğudaki insanların gelip burada bu atmosferi yaşamalarını tavsiye ederim." diye konuştu.

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:45 Kaynak: AA
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