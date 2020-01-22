Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Buz tutan derelerden görüntü

Vatandaşların fotoğraf çektirmesi

Vatandaşlardan Mücahit Saraç'ın konuşamsı

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

IĞDIR - Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Iğdır'da dondurucu soğuklar nedeniyle akarsuların yüzeyi buzla kaplandı.

Tuzluca ilçesindeki buz tutan Ünlendi Deresi, güzel görüntüler oluşturdu.

Yaklaşık 2 bin rakımda bulunan donmuş dereleri gören vatandaşlar, dere kenarına inip fotoğraf çektirdi.

Vatandaşlardan Mücahit Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, donan derenin, Pamukkale'yi andırdığını söyledi.

Kış aylarında bu bölgeye geldiklerini ve manzaranın tadını çıkardıklarını anlatan Saraç, "Arkadaşlarımızla buranın doğasına hayran kaldık, hatıra fotoğrafı çektirdik. Su şelaleleri donmuş, fotoğraf çektirmek isteyen, doğudaki insanların gelip burada bu atmosferi yaşamalarını tavsiye ederim." diye konuştu.